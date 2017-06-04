Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки, Турция - 10

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россия в совместной комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев стрельбы, Турция заявила о 10 нарушениях, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

По данным ведомства, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. "Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – 5, Латакия – 2 и Хама – 4. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 нарушений, из них в провинциях: Алеппо – 3, Дамаск – 2, Деръа – 4 и Латакия – 1", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства в воскресенье.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий за сутки не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, в течение суток не изменилось – 1542. Также без изменений остается число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, и равно 219.

По данным ведомства, за сутки Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел шесть гуманитарных акций. Так, например, в городе Алеппо местному населению доставлено 1,2 тонны продуктов питания. Также акция проведена в провинции Латакия, здесь местному населению доставлено 1,6 тонны продовольственных наборов.

Отмечается, что общий вес гуманитарного груза составил 2,8 тонны. Гуманитарная помощь за сутки оказана 879 людям. Кроме этого, в ходе гуманитарных акций за сутки российские военные медики оказали медицинскую помощь 273 людям.

*Террористическая организация, запрещена в России

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