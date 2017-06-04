Сирийская армия отбила у боевиков 1,4 тысячи квадратных километров за сутки

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сирийские правительственные войска и союзные им силы за последние сутки смогли установить контроль над территорией в 1,4 тысячи квадратных километров в пустыне Бадия, находящейся к востоку от Пальмиры, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

По его данным, в ходе боев военные ликвидировали или ранили множество боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, а также уничтожили их оружие и снаряжение.

Сирийская армия продолжает наступление в сирийской пустыне в сторону Дейр-эз-Зор от Пальмиры и в сторону границы вдоль сирийско-иорданской пограничной зоны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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