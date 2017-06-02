Лавров и премьер Иракского Курдистана обсудили ситуацию в Сирии

Встречи главы МИД РФ С. Лаврова в рамках ПМЭФ

Встречи главы МИД РФ С. Лаврова в рамках ПМЭФ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на ПМЭФ обсудил с премьер-министром Иракского Курдистана Нечирваном Барзани топливно-энергетическое сотрудничество и ситуацию в Сирии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам развития взаимовыгодных двусторонних связей с Иракским Курдистаном, в частности, в сфере топливно-энергетического сотрудничества", — отмечается в документе.

"Были также обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирии, в том числе в контексте совместного противодействия трансграничной террористической угрозе в лице ИГИЛ* и других экстремистских группировок", — заключается в документе.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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