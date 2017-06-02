Сирия надеется подписать с Россией соглашение по импорту лекарств

Российские врачи консультируют жителей населенного пункта Каукаб в Сирии во время раздачи российской гуманитарной помощи. Архивное фото

Российские врачи консультируют жителей населенного пункта Каукаб в Сирии во время раздачи российской гуманитарной помощи. Архивное фото

ДАМАСК, 2 июн — РИА Новости. Сирия ожидает подписания с Россией соглашения о сотрудничестве в сфере регистрации и импорта лекарств, заявил РИА Новости замминистра здравоохранения САР Хабиб Аббуд.

По словам министра, Россия ранее предоставила одну из вакцин Сирии в качестве подарка. Что касается остальных вакцин, то, отметил чиновник, "никаких предложений со стороны России в этой связи не поступало".

"Сирия выступила с просьбой подписания соглашения о совместном сотрудничестве и признании в сфере учета и импорта лекарств, и сейчас находится в ожидании этого подписания с российской стороны", — сказал заместитель министра.

По словам Аббуда, российская помощь в области обеспечения лекарствами состояла в "предоставлении многих важных медицинских препаратов, в которых мы (сирийцы) сильно нуждаемся, среди них вакцины".

Аббуд рассказал РИА Новости, что санкции, введенные европейскими странами и США, повлияли негативно на поставки лекарств в Сирию, особенно необходимых для лечения онкологических заболеваний, создав в стране их дефицит.

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