Россия в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 11 нарушений за сутки

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 11 нарушений режима прекращения огня, турецкие — десять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).
В бюллетене отмечается, что за сутки не было подписано ни одного договора о присоединении населенных пунктов к режиму перемирия, их количество не изменилось — 1535. Также продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, за сутки не изменилось и остается на уровне 219.
Специалисты российского Центра по примирению в САР за сутки доставили 4,1 тонны гуманитарного груза жителям провинции Алеппо и городов Дамаск и Хомс, гумпомощь получили 1306 человек. Также 71 человек получил помощь от российских военных медиков. Самолет РФ доставил в район города Дейр-эз-Зор 21 тонну продуктов, гуманитарная акция была проведена по линии ООН.
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