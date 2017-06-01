Россия зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии за сутки, Турция - 12

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 14 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 12, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск, Деръа, Латакия и Хама. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 нарушений в провинциях: Дамаск, Деръа, Хомс и Алеппо", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.

За сутки подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенном пункте Эйн Ас-Суар провинции Эль-Кунейтра. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1535.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, за сутки не изменилось и остается на уровне 219.

Также Центр по примирению в Сирии за сутки доставил 4,9 тонны гуманитарной помощи в провинции Алеппо и Латакия. Помощь получили 1546 человек. Российские военные медики помогли 330 жителям. В район города Дейр-эз-Зор российский самолет доставил 21 тонну гуманитарного груза, акция проведена по линии ООН.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.

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