Российские военные продолжают пресекать выход террористов ИГ* из Ракки

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Командование российской группировки войск в Сирии продолжит принимать все меры для недопущения прорыва террористов группировки "Исламское государство"* из Ракки в провинции Хомс и Хама, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Командование российской группировки войск на территории Сирийской Арабской Республики продолжит принимать все необходимые меры для недопущения прорыва отрядов ИГИЛ* из Ракки в провинции Хомс и Хама", — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что российская авиация в Сирии имеет силы и средства для эффективного уничтожения террористов в любое время суток.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

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