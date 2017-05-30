Лавров назвал тревожной ситуацию с ударами коалиции по Сирии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москва считает весьма тревожной ситуацию с ударами коалиции во главе с США по сирийским силам на юге страны, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Как вы знаете, были не только угрозы, но и факт конкретного применения силы в этом районе. Считаю, что эта ситуация — весьма тревожная, потому что она напрямую затрагивает суверенитет Сирийской Арабской Республики. Конечно, эти вопросы требуют урегулирования, чем сейчас и занимаются наши военные", — сказал Лавров на пресс-конференции с нигерийским коллегой Джефри Онеямой.

По словам Лаврова, в настоящее время "идет работа в рамках канала, который был создан раньше для предотвращения непреднамеренных инцидентов между российскими ВКС и коалицией, которую возглавляют США".

Двадцать мирных жителей погибли в Сирии в районе города Ракка при авиаударе международной коалиции во главе с США, сообщило в воскресенье сирийское государственное информагентство SANA со ссылкой на источник из числа местного населения. Комментируя эти сведения, представитель Пентагона заявил РИА Новости, что коалиция "очень серьезно относится к этим заявлениям" и намерена их изучить.