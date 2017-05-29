Посол Сирии в России прокомментировал продление санкций ЕС против Дамаска

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Дамаск резко осуждает продление Евросоюзом антисирийских санкций и считает этот шаг продолжением ошибочной политики, дискредитирующей союз, заявил РИА Новости посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

Евросоюз в понедельник продлил действие санкций против Сирии до 1 июня 2018 года и включил в санкционный список трех министров. Обновленный санкционный список содержит 240 физических и 67 юридических лиц

"Мы осуждаем резко решение совета ЕС продлить односторонние ограничительные меры, наложенные на Сирию, это подтверждает продолжение ошибочной политики в отношении Сирии", — сказал Хаддад.

По словам посла, ЕС выступает главным участником "заговора против Сирии", и некоторые страны союза помогают террористическим группировкам.

"Сейчас к ЕС отсутствует даже минимальное доверие… Продолжение ЕС поддержки курса своих радикальных стран-участников вредит всем странам союза…, лишает его какой-либо позитивной роли в регионе и мире", — добавил Хаддад.

Текущие санкции в отношении Сирии включают в себя, в частности, нефтяное эмбарго, ограничения по определенным инвестициям, заморозку активов Центрального банка Сирии внутри ЕС, а также ограничения на поставки оборудования и технологий, которые могут использоваться для внутренних репрессий и для слежки и перехвата интернет-трафика и телефонных разговоров.

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