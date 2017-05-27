На границе Сирии и Ливана террористы "ан-Нусры"* расстреляли боевиков ИГ*

ХОМС, 27 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Террористы из "Джебхат ан-Нусры"* в ходе боев в горном районе Эрсаль на сирийско-ливанской границе нанесли ощутимые потери отрядам ИГ* — с их стороны убиты 33 боевика, сообщает Военно-информационный центр правительственных сил САР.

По данным Центра, боевики ИГ* напали на позиции "ан-Нусры"* в районе Эрсаль, после чего между сторонами завязался ожесточенный бой.

Террористические группировки на протяжении всего сирийского конфликта активно используют труднодоступный горный рельеф на ливано-сирийской границе для контрабанды оружия, переброски новых боевиков и для организации тренировочных лагерей и складов с оружием.

После того как был освобожден ряд пограничных селений, сирийская армия полностью взяла под контроль большую часть границы, что ожесточило противостояние между террористами за оставшиеся нелегальные пограничные переходы.

В конце апреля в ходе боестолкновений между ИГ и "Джебхат ан-Нусрой" за сутки было убито более 100 террористов с обеих сторон.

*Террористическая организация, запрещена в России

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