Путин и Макрон обсудят Сирию и совместную борьбу с терроризмом

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в Париже обсудят Сирию и совместную борьбу стран с международным терроризмом, необходимость которой стала вновь особенно актуальной в связи с терактом в английском Манчестере, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что Франция — одна из стран, которая наиболее жестко относится к режиму президента Сирии Башара Асада. По его словам, по сирийской проблематике должен состояться откровенный разговор, как и по всем вопросам совместной борьбы с международным терроризмом. "Теракт в Манчестере еще раз высветил срочную необходимость в налаживании совместных усилий. И в этом контексте мы будем вести разговор с Макроном в Версале", — сказал Ушаков.
Ушаков заявил, что никаких документов подписывать по итогам визита не планируется. "Это первая встреча, и президенты хотят именно познакомиться, лучше узнать друг друга и договориться о последующих контактах, в ходе которых, несомненно, будут и подписания, и договоренности, и документы. А это — неформальная встреча с довольно обширной повесткой дня", — резюмировал он.
Путин 29 мая встретится в Версале с Макроном, вступившим в президентские полномочия меньше двух недель назад.
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