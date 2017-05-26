Путин и Макрон обсудят Сирию и совместную борьбу с терроризмом

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в Париже обсудят Сирию и совместную борьбу стран с международным терроризмом, необходимость которой стала вновь особенно актуальной в связи с терактом в английском Манчестере, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Естественно, Сирия — это одна из самых важнейших и труднейших проблем. После ужасного теракта в Париже в ноябре 2015 года президент (Франсуа) Олланд приезжал в Москву, была достигнута важная договоренность о координации усилий и действий наших и французских военных, но эта договоренность не была реализована не по российской вине", — сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что Франция — одна из стран, которая наиболее жестко относится к режиму президента Сирии Башара Асада. По его словам, по сирийской проблематике должен состояться откровенный разговор, как и по всем вопросам совместной борьбы с международным терроризмом. "Теракт в Манчестере еще раз высветил срочную необходимость в налаживании совместных усилий. И в этом контексте мы будем вести разговор с Макроном в Версале", — сказал Ушаков.

Он сообщил также, что Путин и Макрон обсудят сотрудничество России и Евросоюза. "Будет интересно выяснить, как Макрон воспринимает новые реалии и как он относится к новому европейскому проекту", — сказал Ушаков и добавил, что президенты обсудят ситуацию на Корейском полуострове и ряд других международных тем.

Ушаков заявил, что никаких документов подписывать по итогам визита не планируется. "Это первая встреча, и президенты хотят именно познакомиться, лучше узнать друг друга и договориться о последующих контактах, в ходе которых, несомненно, будут и подписания, и договоренности, и документы. А это — неформальная встреча с довольно обширной повесткой дня", — резюмировал он.

Путин 29 мая встретится в Версале с Макроном, вступившим в президентские полномочия меньше двух недель назад.

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