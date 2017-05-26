Слуцкий считает формальностью присоединение НАТО к коалиции в Сирии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Присоединение НАТО к коалиции во главе с США в Сирии носит, скорее, характер политической формальности, единственные иностранные военные силы, которые легитимно находятся в Сирии, это Воздушно-космические силы РФ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Небоевое" присоединение НАТО к коалиции во главе с США в Сирии — акт, скорее, моральной поддержки всех ее действий… Поэтому "небоевой" статус присоединения НАТО на самом деле — некая политическая формальность", — заявил Слуцкий журналистам.

"ВКС РФ пока единственные иностранные военные силы, которые легитимно находятся в Сирии по просьбе ее властей и ведут борьбу с международным терроризмом на ее территории", — добавил депутат.

По его словам, Россия не раз призывала к созданию самой широкой коалиции по борьбе с ИГ* и "Джебхат ан-Нусрой"*, "однако Запад пока продолжает идти в собственном фарватере, и последствия такого курса, к сожалению, мы видим в Манчестере, Париже, Лондоне, Брюсселе и других европейских городах".

*Террористическая организация, запрещена в России