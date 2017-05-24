В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия за сутки зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство"*.
По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел шесть гуманитарных акций: пять из них было проведено в провинции Алеппо, местному населению доставлена одна тонна продуктов питания, вторая — в провинции Эс-Сувейда, куда была доставлена одна тонна продовольственных наборов. Отмечается, что всего гумпомощь получили 730 человек.
Согласно бюллетеню, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 1507.
Сообщатся, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, по-прежнему составляет 219.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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