В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Мужчина на мотоцикле в квартале Кабун в пригороде Дамаска. Архивное фото

Мужчина на мотоцикле в квартале Кабун в пригороде Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия за сутки зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – четыре, Деръа – два, Латакия – два, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения, из них в провинциях: Дамаск – одно, Деръа – три", — говорится в бюллетене.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство"*.

По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел шесть гуманитарных акций: пять из них было проведено в провинции Алеппо, местному населению доставлена одна тонна продуктов питания, вторая — в провинции Эс-Сувейда, куда была доставлена одна тонна продовольственных наборов. Отмечается, что всего гумпомощь получили 730 человек.

Кроме того, еще одна гуманитарная акция проведена по линии ООН: в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания.

Согласно бюллетеню, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 1507.

Сообщатся, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, по-прежнему составляет 219.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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