СМИ узнали об испытаниях боевиками ИГ* сильнодействующих химикатов

Мастерская боевиков по изготовлению оружия и взрывчатки в подвале одного из зданий в квартале Кабун в пригороде Дамаска. Архивное фото

Мастерская боевиков по изготовлению оружия и взрывчатки в подвале одного из зданий в квартале Кабун в пригороде Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* проводили опыты на людях при разработке нового химического оружия, сильнодействующие вещества могут использоваться для отравления пищи и воды, пишет издание Times.

Согласно документам, обнаруженным иракскими военными в освобожденном Университете Мосула, боевики проводили эксперименты с использованием сернистого таллия и соединений на основе никотина. Оба вещества используются в производстве пестицидов, и получить их не составляет труда.

Химикаты названы "идеальным смертельным ядом", так как их сложно обнаружить при анализе, а их действие не проявляется сразу после применения. В одном из задокументированных экспериментов мужчина весом около 100 килограмм скончался через 10 дней употребления пищи и воды с отравляющими примесями.

В документах указано, что ИГ "обладает веществом в количестве, способном удовлетворить нужды" боевиков. Газета отмечает, что есть вероятность использования ядов при терактах, нацеленных на граждан западных стран.

Эксперт в области химического оружия Хэмиш де Бреттон-Городон, характеризуя опыты боевиков ИГ, приравнивает их по жестокости к зверствам нацистского режима в Германии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.