Россия и Турция отчитались о ситуации в Сирии за сутки

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 12 нарушений режима прекращения огня, турецкие — шесть, обстановка в зонах деэскалации стабильная, сообщается в воскресенье в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
По данным ведомства, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось и остается на уровне 1505. Число заявивших о прекращении боевых действий вооруженных формирований в Сирии также остается без изменений — 219.
*террористическая группировка, запрещенная в России
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