Россия и Турция отчитались о ситуации в Сирии за сутки

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 12 нарушений режима прекращения огня, турецкие — шесть, обстановка в зонах деэскалации стабильная, сообщается в воскресенье в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — 2, Хама — 9, Деръа — 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 6 нарушений, из них в провинциях: Хама — 5, Алеппо — 1", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

По данным ведомства, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось и остается на уровне 1505. Число заявивших о прекращении боевых действий вооруженных формирований в Сирии также остается без изменений — 219.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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