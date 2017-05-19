Члены Совбеза России отметили нелегитимность удара коалиции США в Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 19 мая – РИА Новости. Члены Совбеза РФ отмечают нелегитимность удара коалиции во главе с США по Сирии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Участники обсудили сирийскую тему с акцентом на состоявшемся накануне очередном ударе американцев по сирийской территории. Отмечалось, что подобные действия являются нелегитимными и существенно осложняют процесс запуска зон деэскалации и внутрисирийского урегулирования в целом", — сказал он по итогам совещания у президента.

Авиация коалиции во главе с США в четверг вечером нанесла удар по проправительственным силам в районе Ат-Танфа на юге Сирии. Основанием стало то, что командование "на земле" посчитало действия этих отрядов "угрожающими силам коалиции". В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла в "зону предотвращения конфликтов", где находились вооруженные формирования, поддерживаемые США.

Минобороны Сирии сообщило, что были атакованы позиции сирийской армии в пустыне, что привело "к жертвам и материальному ущербу". В Москве назвали действия коалиции США "совершенно неприемлемыми", поскольку они нарушают суверенитет Сирии.

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