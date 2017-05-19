Стартовали обсуждения конституции Сирии с экспертами и представителями ООН

Cпецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время переговоров с представителями сирийских делегаций в Женеве

Cпецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время переговоров с представителями сирийских делегаций в Женеве

ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура объявил о начале процесса отдельных встреч экспертов с представителями ООН по обсуждению юридических и конституционных вопросов.

"Мы просто начали процесс отдельных встреч по правовым и конституциональным вопросам, на которых председательствуют эксперты офиса спецпосланника. Я рад, что этот процесс действительно начался… Я намереваюсь продвигать вперед этот дополнительный элемент, и через него облегчить процесс межсирийских переговоров в Женеве", — сказал он журналистам по итогам шестого раунда переговоров в Женеве.

По его словам, технические встречи не заменяют политический процесс обсуждения четырех "корзин", но дополняют его, стимулируя урегулирование. Спецпосланник ООН по Сирии подчеркнул, что обсуждения по четырем "корзинам" продолжатся, так как остаются основной повесткой дня.

"Нашей целью не является написание проекта конституции Сирии с помощью этих встреч", — сказал он, уточнив, что это необходимо делать самим сирийцам. Однако эти встречи "помогут в этом".

"Мы должны подготовить момент, когда мы все будем готовы перейти к дискуссиям по политическому разрешению кризиса", — добавил он.

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