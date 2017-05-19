На будущих переговорах в Женеве оппозиция Сирии обсудит все блоки вопросов

ЖЕНЕВА, 19 мая — РИА Новости. Оппозиция Сирии заявила, что намерена в ходе следующих раундов межсирийских переговоров в Женеве обсуждать все четыре "корзины" вопросов, предложенных спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой.

"В ходе грядущих раундов обсуждение будет касаться всех проблем, связанных с политическим переходом. Мы будем обсуждать все корзины", — заявил журналистам глава делегации Насер аль-Харири.

По словам политика, шестой раунд переговоров в Женеве сосредоточился на обсуждении политического перехода. Глава делегации властей Сирии Башар Джаафари заявил ранее, что Дамаск на нынешнем раунде межсирийских переговоров в Женеве не обсуждал ни одну из четырех "корзин".

По словам аль-Харири, власти САР "несерьезно настроены относительно желания достичь политического решения в урегулировании".

Четыре "корзины", которые предложил участникам межсирийских переговоров спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, включают в себя обсуждения вопросов терроризма, конституции, выборов и переходного управления в Сирии.

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