Оппозиция Сирии хочет продолжить межсирийские переговоры именно в Женеве

ЖЕНЕВА, 19 мая — РИА Новости. Оппозиция Сирии считает важным продолжать межсирийские переговоры именно в Женеве, хотя ряд государств хотят переноса переговоров в другие точки мира, заявил глава делегации оппозиции Насер аль-Харири.

"Хорошо поддерживать живым трек Женевы, так как ряд стран, такие как Россия, хотят переноса обсуждений в другое место. В наших интересах сохранить политический процесс здесь в Женеве, так как она представляет собой международное общество и ООН", — заявил аль-Харири.

Межсирийские переговоры проходят параллельно в Женеве и Астане.

На площадке "Астана" уже прошло четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.