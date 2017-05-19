В МИД России заявили о необходимости добиться деэскалации в Сирии

ЖЕНЕВА, 19 мая — РИА Новости. Главное в Сирии сейчас добиться деэскалации боевых действий, обеспечить выполнение меморандума, это даст возможность политического процесса, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

В Женеве в эти дни проходит шестой раунд переговоров по Сирии.

"Главное в Сирии сейчас — добиться деэскалации боевых действий и выполнение меморандума. Потому что именно это в значительной степени обеспечит продвижение политического процесса", — сказал Гатилов.

На площадке "Астана" уже прошло четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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