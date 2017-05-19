Россия зафиксировала шесть нарушений в Сирии, Турция - одно

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — одно, обстановка в зонах деэскалации стабильная, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – три, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано одно нарушение в провинции Хама", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

В документе отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия зафиксированы на территориях, подконтрольных боевикам группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Уточняется, что в течение суток было подписано восемь соглашений о присоединению населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий. К договору присоединились населенные пункты Таль-Эль-Махсар, Тель-Абу-Хайя, Тель-Халаве, Хавайес-Эль-Кибли, Хавайес-Эш-Шамали, Эд-Дбей провинции Хама, Айн Ассаура, Блена провинции Эль-Кунейтра. Количество присоединившихся пунктов увеличилось до 1505.

Согласно сообщению, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 219.

Также специалисты Центра по примирению доставили 1,8 тонны продуктов питания жителям города Алеппо. Гумпомощь получили 783 человек. РФ доставила 21 тонну продуктов питания в район города Дейр-эз-Зор. Акция была проведена по линии ООН.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

* Террористическая группировка, запрещена в России.