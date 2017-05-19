Слуцкий прокомментировал удар коалиции по правительственным силам в Сирии

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Удар коалиции по проправительственным силам САР являются продолжением деструктивной линии Вашингтона и осложняют переговорный процесс по сирийскому урегулированию, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Новый удар США по правительственным силам в Сирии является продолжением деструктивной линии Вашингтона, начавшейся с провокации в Идлибе и атаки сирийской авиабазы в провинции Хомс. Безусловно, такие действия говорят о непредсказуемости американских партнеров, что, конечно, осложняет переговорный процесс по сирийскому урегулированию, в том числе по достижению договоренностей по полному возобновлению меморандума России и США о предотвращении авиаинцидентов в Сирии", — заявил Слуцкий журналистам в пятницу.
"В то время как Россия прилагает неимоверные усилия для поддержания процесса перемирия в САР, США своими действиями ослабляют позиции сил, ведущих борьбу с ИГ* и "Джебхат на-Нусрой* и фактически "играют на руку" этим террористическим группировкам", — заключил глава комитета Госдумы.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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