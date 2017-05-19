Слуцкий прокомментировал удар коалиции по правительственным силам в Сирии

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Удар коалиции по проправительственным силам САР являются продолжением деструктивной линии Вашингтона и осложняют переговорный процесс по сирийскому урегулированию, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны деэскалации. По его словам, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции".

"Новый удар США по правительственным силам в Сирии является продолжением деструктивной линии Вашингтона, начавшейся с провокации в Идлибе и атаки сирийской авиабазы в провинции Хомс. Безусловно, такие действия говорят о непредсказуемости американских партнеров, что, конечно, осложняет переговорный процесс по сирийскому урегулированию, в том числе по достижению договоренностей по полному возобновлению меморандума России и США о предотвращении авиаинцидентов в Сирии", — заявил Слуцкий журналистам в пятницу.

По его мнению, подобные односторонние шаги подрывают возможность эффективного сотрудничества и координации по борьбе с международным терроризмом в Сирии.

"В то время как Россия прилагает неимоверные усилия для поддержания процесса перемирия в САР, США своими действиями ослабляют позиции сил, ведущих борьбу с ИГ* и "Джебхат на-Нусрой* и фактически "играют на руку" этим террористическим группировкам", — заключил глава комитета Госдумы.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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