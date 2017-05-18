Россия надеется, что США в Сирии сосредоточатся на борьбе с терроризмом

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Москва надеется, что США сконцентрируются на борьбе с террористами, а не на смене власти в Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Хотелось бы надеяться, что новые власти США все-таки проявят конструктивный подход и сконцентрируются не на смене режима в Дамаске, в том числе с использованием СМИ в качестве инструмента, а на борьбе с терроризмом", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Она отметила, что "слова американского представителя с обвинениями в адрес властей Сирии опять не подкреплены никакими доказательствами".

"Это очередной пример уже ставшей пресловутой американской пробирочной пропаганды, искрометной, но при этом абсолютно голословной", — добавила дипломат.

По ее словам, "подобные вбросы только подогревают ситуацию в Сирии, накаляют конфликт и, конечно, отнюдь не способствуют его мирному урегулированию".

Госдеп США в понедельник опубликовал новый доклад о "преступлениях режима (Башара) Асада" в Сирии. И.о. помощника госсекретаря Стюарт Джонс, который зачитал основные положения документа, подтвердил позицию Вашингтона о виновности сирийского правительства в бомбардировках мирного населения, в том числе с применением химического оружия, а также во внесудебных казнях и незаконном заточении в тюрьмы представителей оппозиции. Джонс также заявил, что власти Сирии устроили в тюрьме Седнайя крематорий для того, чтобы "скрывать казни заключенных".

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