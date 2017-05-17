Россия зафиксировала восемь нарушений в зонах деэскалации в Сирии за сутки

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — три, Деръа — один, Хама — четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения, из них в провинциях: Дамаск — два, Хомс — одно, Деръа — одно", — говорится в бюллетене.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

* Террористическая группировка, запрещена в России.

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