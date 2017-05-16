"Сирийские демократические силы" освободили от ИГ* деревню около Ракки

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) продолжают наступление на город Ракка, они освободили от боевиков террористической группировки ИГ* еще одну деревню, сообщило курдское агентство Firat.

"SDF освободили деревню аль-Рашид… Многие члены ИГ убиты, тела пятерых из них попали в руки SDF", — сообщило агентство. Сейчас бойцы SDF ведут разминирование деревни, поиск тел убитых.

Ранее сообщалось, что SDF ведут наступление на Ракку одновременно с северо-запада и северо-востока.

SDF, основу которых составляют курдские силы и ополчения арабских племен, при поддержке американской авиации и спецназа ведут освобождение сирийской Ракки от ИГ. В свою очередь, участие американцев вызывает протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, а их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности, минометов и пулеметов.

Возможные поставки оружия курдам вызывали также острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

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