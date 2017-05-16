"Сирийские демократические силы" освободили от ИГ* деревню около Ракки

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) продолжают наступление на город Ракка, они освободили от боевиков террористической группировки ИГ* еще одну деревню, сообщило курдское агентство Firat.
Ранее сообщалось, что SDF ведут наступление на Ракку одновременно с северо-запада и северо-востока.
SDF, основу которых составляют курдские силы и ополчения арабских племен, при поддержке американской авиации и спецназа ведут освобождение сирийской Ракки от ИГ. В свою очередь, участие американцев вызывает протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, а их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности, минометов и пулеметов.
Возможные поставки оружия курдам вызывали также острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России
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