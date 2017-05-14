Курды рассказали, что из Ракки, занятой ИГ*, вышли 13 тысяч беженцев

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Тринадцать тысяч беженцев за последние два дня вышли из зоны столкновений у города Ракка на севере Сирии, сообщил председатель комитета Гражданской ассамблеи Ракки Абдусалам Хемсорик.

"Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляет курдское ополчение, ведут освобождение провинции Ракка от боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ). За последние четыре дня SDF освободили от ИГ* территорию в 185 квадратных км, в том числе 6 деревень, 7 ферм, хлопковую фабрику в 4 км от Ракки, одну из военных баз ИГ*, фермерский центр и бывшую тюрьму.

"За два последних дня мы приняли 13 тысяч беженцев из деревень Мейселон и Селаа к северу от Ракки, а также из других деревень провинции", — цитирует Абдусалама Хемсорика курдское агентство Firat. Беженцы расселены около города Айн Исса. Курдские власти смогли обеспечить их только самым необходимым – водой и хлебом.

13 thousand refugees reach Ayn Îsa https://t.co/IlVrhaCMOU — Firat News Agency (@anfenglish) 13 мая 2017 г.

По его словам, несмотря на помощь гуманитарных организаций, курды не могут удовлетворить все нужды беженцев. В этой связи Хемсорик призвал "местные племена, всех людей с совестью и международные организации" помочь людям. По его словам, за время освобождения городов Ракка и Табка курды дали убежище 150 тысячам беженцев – не только из этого региона, но и соседнего Ирака.

SDF при поддержке американской авиации и спецназа ведут освобождение сирийских городов Табка и Ракка от ИГ*. В свою очередь, участие американцев вызывает протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения – в частности, минометов и пулеметов. Возможные поставки оружия курдам вызывали также острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается террористической как Анкарой, так и Вашингтоном.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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