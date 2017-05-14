Курды рассказали, что из Ракки, занятой ИГ*, вышли 13 тысяч беженцев

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Тринадцать тысяч беженцев за последние два дня вышли из зоны столкновений у города Ракка на севере Сирии, сообщил председатель комитета Гражданской ассамблеи Ракки Абдусалам Хемсорик.
"За два последних дня мы приняли 13 тысяч беженцев из деревень Мейселон и Селаа к северу от Ракки, а также из других деревень провинции", — цитирует Абдусалама Хемсорика курдское агентство Firat. Беженцы расселены около города Айн Исса. Курдские власти смогли обеспечить их только самым необходимым – водой и хлебом.
13 thousand refugees reach Ayn Îsa https://t.co/IlVrhaCMOU— Firat News Agency (@anfenglish) 13 мая 2017 г.
По его словам, несмотря на помощь гуманитарных организаций, курды не могут удовлетворить все нужды беженцев. В этой связи Хемсорик призвал "местные племена, всех людей с совестью и международные организации" помочь людям. По его словам, за время освобождения городов Ракка и Табка курды дали убежище 150 тысячам беженцев – не только из этого региона, но и соседнего Ирака.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения – в частности, минометов и пулеметов. Возможные поставки оружия курдам вызывали также острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается террористической как Анкарой, так и Вашингтоном.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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