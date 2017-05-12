Лавров рассказал о дате встречи по зонам деэскалации в Сирии

ФЭРБЭНКС (Аляска, США), 12 мая — РИА Новости. Эксперты России, Турции и Ирана встретятся "через 10-12 дней" и обсудят конкретные параметры работы зон деэскалации в Сирии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров принимает участие в заседании Арктического совета. До перелета на Аляску он посетил Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом.
Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, ряд районов на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.
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