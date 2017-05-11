Асад: власти Сирии не чинят препятствий для возвращения беженцев на родину

МИНСК, 11 мая — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что правительство страны не создает препятствий для возвращения беженцев домой. Об этом он сказал в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанному в четверг.

"Возвращение беженцев имеет для нас важнейшее значение, мы всегда к этому призывали… Как скоро это произойдет? Для возвращения приемлем любой день, нет никаких препятствий. Власть прилагает и будет прилагать максимум усилий, чтобы способствовать возвращению переселенцев как внутри Сирии, так и за ее пределами", — сказал Асад.

Он добавил, что весь сирийский народ имеет право требовать многомиллиардные компенсации, но "эти требования должны иметь адресат". "Для этого нужны международные юридические институты, но сегодня тенденция такова, что к международному праву уважения нет. Имеются только институты, управляемые госдепартаментом США", — заявил сирийский лидер.

Отвечая на претензии по поводу нарушений прав человека в Сирии и попытках властей по этническому принципу расселить людей в стране, президент сказал, что эти заявления — "попытка информационной диверсии против неокрепших умов: мол, в Сирии происходят демографические изменения, но сирийцы знают, что это не так".

"Если вы посетите территории, где было заключено перемирие, то увидите, что там живут люди. Правда в том, что правительство никого не переселяет. Процесс перемирия дает право выбора, жители сами решают, оставаться или уходить. Этот выбор есть и у повстанцев", — сказал Асад.

По его словам, боевики, которые покидают эти территории, — против перемирия, а люди, уходящие с ними, — это их семьи. "Территории, которые их жители покинули из-за террора, пустуют до сих пор, их никто принудительно не заселял, права собственности там по-прежнему принадлежат владельцам", — подчеркнул президент Сирии.

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