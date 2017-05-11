Асад назвал химатаку в Идлибе частью кампании по демонизации властей Сирии

МИНСК, 11 мая – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что химатака в Идлибе является частью кампании по демонизации властей страны и прикрытием для военного вмешательства США.

Как заявил Асад в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанному в четверг, против сирийских властей была развернута кампания по их демонизации, сначала "в глазах простого народа", но она не принесла долговременного результата.

"Потом пришлось избирать другую тактику – демонизировать сирийское государство перед западным общественным мнением, чтобы получить поддержку на военное вторжение. Тем более после провала политики в отношении ИГ* и "ан-Нусры"* (запрещенные в РФ террористические группироки). Поддерживая эти организации прямо или косвенно, инициаторы кампании хотели продемонстрировать, что это не ИГ и не "ан-Нусра" убивают людей в Сирии, а государство расправляется с мирным населением, используя газовые атаки с зарином. Это было прикрытие для военного вмешательства США в сирийскую ситуацию", — сказал Асад.

По его словам, президент США Дональд Трамп "находится сейчас в затруднительном положении: внутри его администрации много конфликтов, у него конфликты со СМИ и бизнес-корпорациями, поэтому он пытается через силовую операцию в Сирии преподнести свои верительные грамоты этим группам".

"Россия и Иран предложили организации по запрещению химоружия провести расследование в Сирии, но Запад отказался. По-моему, понятно, кто здесь лжет", — заключил президент Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>