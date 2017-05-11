Эр-Рияд поддерживает установление зон деэскалации в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Саудовская Аравия поддерживает соглашение об установлении зон деэскалации в Сирии, это шаг в направлении мирного урегулирования конфликта, заявил РИА Новости постпред Королевства при ООН Абдалла Аль-Муаллими.

"Да, мы поддерживаем это", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.

Саудовский дипломат отметил, что это является "частью мирного урегулирования" сирийского конфликта. Вместе с тем, он выразил мнение, что президент Сирии Башар Асад "должен уйти".

Отвечая на вопрос о возможной отправке наблюдателей для обеспечения безопасности в зонах деэскалации Сирии Аль-Муаллими сообщил, что соглашение не предполагает участие Эр-Рияда в этом.

"Но мы поддерживаем любые мирные инициативы в этой области. Это не включает наблюдателей из Саудовской Аравии, но подразумевает наблюдателей из стран, заключивших это соглашение", — отметил он.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, ряд районов на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.

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