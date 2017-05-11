Асад рассказал, кто помешает нарушить соглашение о зонах деэскалации

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что попытки террористов нарушить соглашение о зонах деэскалации в стране будут пресечены сирийскими и российскими военными при поддержке Ирана и ливанского движения "Хезболлах".

"Прежние инициативы провалились не потому, что были неправильными. Они провалились, потому что другие страны вмешивались с целью военной деэскалации. Мы надеемся, что эти страны поймут, что любая эскалация провалится, потому что военные Сирии и РФ при поддержке Ирана и "Хезболлах" ударят по террористам при любой попытке нарушить соглашение", — заявил Асад в интервью белорусскому телевидению.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.

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