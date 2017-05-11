Зоны деэскалации в Сирии дают шанс боевикам сложить оружие, считает Асад

БЕЙРУТ, 11 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Зоны деэскалации в Сирии в первую очередь направлены на обеспечение безопасности гражданских, а также являются шансом для боевиков сложить оружие и получить амнистию, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

"Первостепенная задача (зон деэскалации) – защита мирных граждан в этих районах. Вторая задача — дать возможность всем желающим боевикам примириться с государством, как это было в других районах… Сдать оружие в обмен на амнистию. Это также возможность для других группировок выгнать из тех районов террористов, в первую очередь ИГ* и "Нусру"* (запрещены в РФ)", — сказал президент.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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