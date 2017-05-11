Асад дал интервью белорусскому телеканалу

Президент Сирии Башар Асад во время интервью. Архивное фото

Президент Сирии Башар Асад во время интервью. Архивное фото

РИА НОВОСТИ. АСАД ЗАЯВИЛ В ИНТЕРВЬЮ БЕЛОРУССКОМУ ТВ, ЧТО НЕ ПОЙДЕТ НА УСТУПКИ, КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ НЕЗАВИСИМОСТИ И СУВЕРЕНИТЕТА СИРИИ