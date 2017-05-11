Богданов: США должны с Дамаском согласовывать присутствие своих войск в САР

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 11 мая — РИА Новости. Возможность присутствия военных США в каких-либо зонах Сирии должна согласовываться с официальным Дамаском, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Сирия — суверенная страна, у нее есть руководство, поэтому, конечно, надо с ними вести консультации, чтобы было их согласие", — сказал он журналистам.

Так Богданов ответил на вопрос о том, позитивным ли было бы физическое нахождение американских сил в каких-либо зонах Сирии. "Пока рано об этом говорить, потому что, конечно, надо все это согласовывать с сирийскими сторонами", — отметил замглавы МИД России.

На просьбу уточнить, оценила бы Россия позитивно направление США своих сил в арабскую республику, Богданов сказал: "это не наша страна, мы не можем тут определять за сирийцев, кто у них там будет действовать".

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