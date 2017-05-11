США шантажируют Турцию, вооружая сирийских курдов, считает политолог

АНКАРА, 11 мая – РИА Новости, Федор Смирнов. Поставка США оружия силам самообороны сирийских курдов (YPG) является попыткой шантажа Турции с целью принудить ее направить войска для освобождения сирийской Ракки от террористической группировки "Исламское государство"*, заявил РИА Новости профессор университета Йылдырым Беязит (Анкара), специалист по международным отношениям Салих Йылмаз.

В минувший вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп в понедельник утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с ИГ*, несмотря на возражения Турции. В Пентагоне сообщили, что США намерены предоставить курдам в Сирии "ограниченную партию" оружия, необходимого для освобождения города Ракка от ИГ*.

Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.

"Хотя США гарантируют, что все оружие после операции в Ракке будет возвращено американской стороне, поставка вооружения, безусловно, ослабляет их связи с Турцией как с союзником по НАТО. Кризис между Турцией и США из-за YPG длится уже около трех лет. США в период президентства Барака Обамы хотели использовать турецкую армию для операции в Ракке. Когда это у них не получилось, они начали поддерживать YPG. Таким образом, угрожая и шантажируя Турцию посредством YPG, они хотят использовать Турцию и ее армию. Турция не приемлет эти планы США", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Турции в этой ситуации приходится принимать меры для защиты своих интересов. "Если США будут продолжать действовать так же, не учитывая озабоченность Анкары по вопросу вооружения YPG, то Турция может применить свой собственный план и вмешаться в ситуацию. Отношения между США и YPG неустойчивые и не могут длиться долго. Цель США – убедить Турцию использовать свою армию для операций в Ракке и иракском Мосуле", — добавил Йылмаз.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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