Лавров: Россия приветствует возобновление переговоров по Сирии в Женеве

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Россия приветствует решение спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры возобновить переговоры по Сирии в середине мая в Женеве, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
По его словам, Москва "рассчитывает, что те рамки, в которых данный процесс развивается, будут приемлемы для всех сторон, для правительства и всех оппозиционеров, что разговор пойдет параллельно по всем четырем корзинам, которые обозначил де Мистура".
"Это и вопросы управления страной, и подготовки новой конституции, подготовки выборов и борьбы с террором", — сказал Лавров.
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