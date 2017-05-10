Лавров: Россия приветствует возобновление переговоров по Сирии в Женеве

Министр иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017

Министр иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Россия приветствует решение спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры возобновить переговоры по Сирии в середине мая в Женеве, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

"Политический процесс весьма важен. Убеждены, что нельзя брать долгую паузу. Поэтому мы приветствуем решение де Мистуры возобновить Женевские переговоры в середине мая", — сказал Лавров.

По его словам, Москва "рассчитывает, что те рамки, в которых данный процесс развивается, будут приемлемы для всех сторон, для правительства и всех оппозиционеров, что разговор пойдет параллельно по всем четырем корзинам, которые обозначил де Мистура".

"Это и вопросы управления страной, и подготовки новой конституции, подготовки выборов и борьбы с террором", — сказал Лавров.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>