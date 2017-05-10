США еще не приняли решение об участии в зонах деэскалации в Сирии

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что Россия хочет участия США в зонах деэскалации в Сирии, но решение пока не принято, сообщила пресс-служба Пентагона.

"Русские хотели бы, чтобы США были частью группы стран, занимающихся предотвращением конфликта внутри Сирии, "но решение не было принято", заявил генерал (Данфорд)", — говорится в сообщении Пентагона из Израиля, где Данфорд находится с визитом.

"Русские предложили в Астане эти зоны предотвращения конфликта. У нас есть предложение от русских, которое обсуждает госсекретарь (Рекс) Тиллерсон с (министром иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым, и я предполагаю, что этот вопрос будет поднят и на встрече президента Трампа с Лавровым", — сказал Данфорд.

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Деръа и Кунейтра.

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