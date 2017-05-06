МИД опубликовал текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел России в субботу опубликовало на своем официальном сайте текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, который был подписан во время встречи в Астане 4 мая.

Четыре зоны деэскалации в Сирии, где должны прекратиться любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками, в субботу начали действовать на территории страны, согласно достигнутым ранее договоренностям в Астане.

Представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Деръа и Кунейтра.

Меморандум вступил в силу в день его подписания.

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