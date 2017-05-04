Клинцевич рассказал, кто может стать наблюдателем в зонах деэскалации в САР

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предлагает подключить ООН и другие международные организации к наблюдению за разграничением противоборствующих сторон в зонах деэскалации конфликта в Сирии.

"Значительно более сложной представляется задача, связанная с разграничением противоборствующих сторон. Какие силы для этого следует задействовать, с каким мандатом, какими полномочиями они будут обладать?… Полагаю, что и эту задачу можно решить коллективными усилиями с подключением ООН. Есть, правда, одна оговорка: США должны по крайней мере не мешать", — заявил РИА Новости Клинцевич.

По мнению сенатора, наблюдатели также могут представлять международные организации, "любую отдельно взятую страну, включая, разумеется, Россию, Турцию и Иран", участие которых к этом процессе является обязательным.

Как отметил Клинцевич, "в этом плане не должны возникнуть какие-то непреодолимые сложности". Сирия, по его словам, "далеко не первая страна", которой требуется подобного рода иностранная помощь, и эта проблема в мире достаточно отработана.

Говоря в целом о принятом решении о создании в Сирии зон деэскалации, Клинцевич назвал его "отправной точкой, позволяющей с оптимизмом смотреть в будущее".

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