Слуцкий: зоны деэскалации в Сирии могут стать прорывом в урегулировании

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Зоны деэскалации в Сирии, меморандум о создании которых подписан в четверг, могут стать настоящим прорывом для сирийского урегулирования и дать дополнительный импульс для политических мирных переговоров, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Зоны деэскалации в Сирии, меморандум о создании которых подписали сегодня страны-гаранты, могут стать настоящим прорывом для сирийского урегулирования, укрепить режим прекращения огня и дать дополнительный импульс для политических мирных переговоров", — сказал Слуцкий журналистам.
Глава комитета ГД выразил надежду на то, что создание зон деэскалации будет на деле поддержано всеми силами, участвующими в ликвидации сирийского очага напряженности, в том числе внешними. "Хочу также напомнить, что этот вопрос детально обсуждался на переговорах президентов России и Турции, по итогам которых Владимир Путин однозначно заявил, что борьба с терроризмом вне зависимости от образования зон безопасности будет продолжена", — добавил парламентарий.
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