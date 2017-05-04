Лавров заявил о попытке Запада "замотать" расследование инцидента в Шейхуне

ПОРВОО, (Финляндия) 4 мая — РИА Новости. Некоторые страны Запада пытаются "замотать" расследование инцидента с химоружием в сирийском Хан-Шейхуне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы выразили нашу общую обеспокоенность эпизодом, который произошел в Сирии, в Хан-Шейхуне, 4 апреля с использованием химического оружия. Россия настаивает на профессиональном, тщательном и транспарентном расследовании, которое пока пытаются замотать некоторые наши западные коллеги", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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