ВКС уничтожили более 3 тысяч бензовозов боевиков с начала операции в Сирии

РИМ, 3 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Российские ВКС с начала операции в Сирии уничтожили более 3 тысяч бензовозов террористов и более 200 заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов, заявил заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

"C терроризмом и его финансированием можно бороться, уничтожая террористическую инфраструктуру, в том числе энергетическую, на земле. С начала операции в Сирии российские ВКС уничтожили более 3 тысяч бензовозов и более 200 заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов", — заявил Феоктистов журналистам в Риме.

По его словам, доходы ИГ* упали вдвое, это признают и западные партнеры РФ, и генеральный секретарь ООН, но тем не менее запрещенная террористическая группировка продолжает существовать и получать доходы. Как отметил дипломат, когда-то это было 2 миллиарда, сейчас, по разным оценкам, это не более 200 миллионов долларов в год.

* Террористическая организация, запрещенная в России.