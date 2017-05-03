Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 9 нарушений

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки девять нарушений режима прекращения огня, турецкие — 10, Россия их не подтверждает, сообщил в среду российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано девять нарушений в провинциях Латакия (четыре), Хама (четыре) и Деръа (одно)", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Турецкая часть представительства зафиксировала 10 нарушений единого соглашения в провинциях Алеппо (четыре), Деръа (два), Дамаск (одно), Хама (одно), Идлиб (одно) и Латакия (одно). При этом в ходе разбирательства по данным фактам российской стороной нарушения не подтверждаются.

Количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось — 65. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 143.

По данным Минобороны России, количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к процессу примирения, со вторника не изменилось — 1477.

Кроме того, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

"Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), не изменилось — 236. Общий размер территорий, перешедших под контроль правительственных войск, не изменился — 4629 квадратных километров", — добавили в МО РФ.

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