Источник назвал дату приезда де Мистуры на переговоры в Астану

АСТАНА, 1 мая — РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибудет в столицу Казахстана во вторник вечером для участия в переговорах по сирийскому урегулированию, заявил в понедельник РИА Новости информированный источник в одной из делегаций.

"Де Мистура прибудет в завтра вечером. Он примет участие в переговорах на высоком уровне", — заявил источник.

Следующая встреча по Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, запланирована на 3-4 мая в столице Казахстана. Встреча на уровне экспертов планируется 2 мая. МИД Казахстана рассчитывает на участие всех сторон: представителей стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), сирийского правительства и оппозиции.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия надеется, что делегация вооруженной оппозиции Сирии приедет на встречу в Астану. При этом, по его словам, новой даты встречи по Сирии в Женеве пока нет, но есть идея провести ее в середине мая.

В свою очередь источник в делегации сирийской оппозиции накануне заявил РИА Новости, что ее представители, скорее всего, приедут на встречу в Астане, так как пока никто не отказывался от участия.

Также собеседник агентства сообщил о российских предложениях по урегулированию в Сирии — в полученных от него документах Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны. В тексте говорится о предложении создать линии безопасности на границах предложенных зон снижения напряженности, чтобы избежать прямого огневого контакта между сторонами сирийского кризиса. Также Москва, согласно документу, предлагает создать блокпосты на линиях разграничения для прохода мирных граждан и доставки гумопомощи и центры мониторинга для отслеживания соблюдения перемирия.

Кроме того, согласно полученным от источника в сирийской оппозиции документам, российский проект зон безопасности в Сирии допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий. Также выдвинуто предложение о создании рабочей группы представителей стран-гарантов, которые должны будут "в самые быстрые сроки" представить карты с границами зон снижения напряженности и порядок действий для их организации.

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