Курдско-арабские отряды очистили от ИГ* историческую часть сирийской Табки

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Курдско-арабские отряды "Сирийских демократических сил" (СДС) сообщили об освобождении от террористов группировки "Исламское государство"* исторической части города Табка на западных подступах к Ракке.

Отряды СДС продвигаются в Табке при поддержке международной коалиции во главе с США и планируют в будущем штурмовать Ракку. Дамаск считает операцию незаконной.

"В течение нескольких часов с утра наши бойцы смогли полностью освободить историческую часть города Табка", — говорится в заявлении СДС, опубликованном в Facebook.

В свою очередь курдское агентство Hawar News сообщило со ссылкой на полевого командира СДС Абдель Кадира Хуфейдли, что СДС сейчас контролируют 90% города Табка и в ближайшее время завершат операцию по освобождению города.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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