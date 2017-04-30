Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 15 нарушений

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали 15 нарушений, турецкие — 12, российская сторона не подтверждает ни одно из них, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 15 нарушений в провинциях Дамаск (9), Латакия (3), Хама (2) и Деръа (1). Турецкой частью представительства зафиксировано 12 нарушений Единого Соглашения в провинциях Алеппо (5), Дамаск (2), Деръа (2), Хама (2), Хомс (1)", — сообщается в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны.

Отмечается, что в ходе разбирательства по данным фактам российская часть представительства не подтверждает ни один из 12 случаев.

Подчеркивается также, что количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось и составляет 65.

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