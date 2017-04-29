"Сирийские демократические силы" окружили штаб ИГ* в Табке

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курдские ополченцы, продолжают штурм сирийского города Табка, они движутся к центру города, сообщило курдское агентство Firat.

Тяжелые столкновения между SDF и "Исламское государство" (ИГ)* начались утром в субботу вокруг местного госпиталя "Ватани", сообщило агентство. Этот госпиталь был превращен боевиками ИГ в один из своих штабов, где также лечились раненые боевики. Утром SDF начали его штурм.

Группа боевиков попыталась прорвать осаду на машине, но была уничтожена.

В течение дня SDF удалось продвинуться на 1 километр вглубь города.

Кроме того, SDF организовали эвакуацию из опасных районов мирного населения – так, из района аль-Вахаб было эвакуировано две тысячи человек. В их числе – три ребенка, которые были ранены обстрелами со стороны ИГ, сообщило агентство.

Основой SDF являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

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* Террористическая организация, запрещенная в России.