"Сирийские демократические силы" окружили штаб ИГ* в Табке

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курдские ополченцы, продолжают штурм сирийского города Табка, они движутся к центру города, сообщило курдское агентство Firat.
Группа боевиков попыталась прорвать осаду на машине, но была уничтожена.
В течение дня SDF удалось продвинуться на 1 километр вглубь города.
Основой SDF являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.
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* Террористическая организация, запрещенная в России.