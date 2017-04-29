Лавров: для борьбы с терроризмом в Сирии надо объединить усилия с коалицией

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Для борьбы с терроризмом в Сирии важно объединить усилия России и коалиции во главе с США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Прекращение огня между правительственными войсками и вооруженной оппозицией имеет также важнейшее значение, для того чтобы более эффективно противостоять террористическим угрозам на территории Сирии", — сказал Лавров на переговорах с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.

"Считаем, что для решения этой задачи важно объединить усилия всех тех, кто борется с терроризмом в Сирии, я имею в виду и Воздушно-космические силы РФ, и коалицию, которую возглавляют американцы", — добавил российский министр.

По его словам, король Иордании Абдалла Второй не раз говорил о том, "что принципиальное значение для эффективности действия мирового сообщества по сирийскому урегулированию является взаимодействие между РФ и США".

"Смею вас заверить, что мы к этому полностью готовы. Рассчитываем, что такой же подход будет проявлен и Вашингтоном", — отметил Лавров.

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