Госдеп: США изучит сообщения о сокращении военного присутствия РФ в Сирии

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Представитель госдепартамента США Марк Тонер заявил, что Соединенные Штаты изучат сообщения о возможном сокращении военного присутствия РФ в Сирии.

"Честно, я не видел количество (на сколько было сокращены ВС РФ в Сирии — ред.). Это то, на что нам еще стоит посмотреть. Мы видели до этого, что президент (РФ Владимир) Путин говорил о сокращении, но в действительности этого не произошло. Так что сейчас сложно что-либо сказать", — сказал Тонер на брифинге.

По его словам, пока нет таких данных о том, что "произошло значительное сокращение".

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, выступая в минувшую среду на VI Московской международной конференции по безопасности, заявил, что Россия вывела почти половину своей авиагруппировки, изначально базировавшейся на базе Хмеймим в Сирии.

По словам Рудского, сократить авиагруппировку позволила складывающаяся на сегодня ситуация, когда число террористических формирований в Сирии уменьшилось.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач.

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