Никакого смысла: Захарова оценила ракетный удар США по Сирии

Остовы самолетов, сгоревших в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Архивное фото

Остовы самолетов, сгоревших в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала интервью Yahoo Global News. В нем дипломат рассказала о позиции Москвы по ситуации в Сирии, о взаимоотношениях России и США, а также оценила ракетный удар Вашингтона по авиабазе в Сирии.

Об ударе по Сирии

Захарова отметила, что ракетный удар по базе "Шайрат" стал грубым нарушением международного права.

"Они не имели ни военного, ни политического смысла, я имею в виду все удары. Они ни к чему не привели", — заявила она.

США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе в ночь на 7 апреля. Американский президент Дональд Трамп назвал это ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, ответственность за которую Вашингтон возложил на Дамаск.

При этом США не привели никаких доказательств причастности сирийских властей к инциденту в Идлибе.

В Москве жестко раскритиковали удар Вашингтона. Так, президент Владимир Путин назвал случившееся "актом агрессии", которая была осуществлена "под надуманным предлогом".

Накануне действия США в очередной раз прокомментировал глава МИД Сергей Лавров. По его мнению, ракетный удар "усугубляет имеющиеся проблемы" в Сирии и "отдаляет перспективы формирования широкого антитеррористического фронта".

О судьбе Башара Асада

Мария Захарова также прокомментировала будущее сирийского лидера Башара Асада.

"По моему мнению, главная идея Запада состоит только в том, что "Асад должен уйти", в этом концепция, это то, на чем концентрируется Запад", — сказала представитель МИД.

"Но это не выход, это тупик", — добавила она.

В среду официальную позицию Москвы по будущему политическому устройству Сирии выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, будущее страны должны определять сами сирийцы.

"Путин, не являясь адвокатом Асада, является адвокатом международного права и защитником международного права", — заявил представитель Кремля журналистам.

Башар Асад занимает пост президента Сирии с июля 2000 года. На выборах в 2014 году политик получил 88,7 процента голосов.

"Дайте шанс Трампу"

Мария Захарова также согласилась с журналистом Yahoo Global News в оценке текущего состояния отношений между Москвой и Вашингтоном. По ее словам, они находятся на "абсолютно низком уровне".

"Мы сделали столько заявлений по этому поводу, что мы должны каким-то образом улучшить наши отношения, в интересах наших народов, в интересах бизнеса, экономики, политики", — отметила дипломат, добавив, что резкое ухудшение стало следствием политики предыдущей американской администрации Барака Обамы.

Говоря о перспективах сотрудничества двух стран при Трампе, Захарова предложила подождать с прогнозами.

"Насколько я понимаю, он только начал. Дайте ему шанс", — добавила представитель МИД.

Ранее Трамп не раз высказывался за то, чтобы улучшить отношения с Москвой. Такие заявления хозяин Белого дома делал, в частности, в ходе своей предвыборной кампании.

О выборах на Западе

Официальный представитель МИД также прокомментировала обвинения во вмешательстве в избирательные процедуры в западных странах. В частности, речь шла о Франции, где 7 мая пройдет второй тур президентских выборов.

"Мы не поддерживаем кандидатов на зарубежных выборах. Это совсем не наше дело", — заявила она, комментируя слова о том, что Москва поддерживает Марин Ле Пен.

Ранее представители компании по компьютерной безопасности Trend Micro заявили, что хакеры из группы Fancy bear с 15 марта по 12 апреля предпринимали попытки проникнуть в базы данных штаба другого кандидата в президенты Франции, экс-министра экономики Эммануэля Макрона. При этом в понедельник издание L`Express сообщило, что агентство по информационной безопасности Франции не нашло основания утверждать, что к хакерским атакам была причастна именно Fancy bear.

В Москве обвинения о вмешательстве в выборы во Франции отвергли.

"Опять же, какие группы, откуда, почему Россия? Это все чуть-чуть напоминает те обвинения, которые звучали из Вашингтона и которые до сих пор остаются повисшими в воздухе, не добавляя чести авторам этих заявлений", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Американские СМИ и спецслужбы бездоказательно обвиняли Fancy Bear в работе на Россию и подозревали хакеров в связях с ГРУ. Эти утверждения стали причиной новых санкций, которые в декабре прошлого года Барак Обама ввел против девяти российских учреждений, компаний и физлиц.

Российские власти всегда отрицали свое вмешательство в выборы за рубежом. Комментируя избирательную кампанию в США, Владимир Путин говорил, что истерика вокруг публикаций документов из штаба представителя Демократической партии Хиллари Клинтона нагнетается специально, чтобы отвлечь внимание от содержания бумаг.